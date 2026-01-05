إعلان

بالأرقام.. تراجع معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء

كتب : محمد صلاح

12:42 م 05/01/2026

محطات الكهرباء ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض ملحوظ في معدلات استهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء، موضحًا أن الاستهلاك اليومي تراجع ليصل إلى نحو 7 آلاف طن مازوت، وقرابة 80 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تحسن كفاءة تشغيل عدد من وحدات التوليد، إلى جانب زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي مقارنةً بالمازوت، فضلًا عن دخول وحدات أكثر كفاءة للخدمة خلال الفترات الماضية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على خفض معدلات الحرق واستهلاك الوقود.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على إدارة الأحمال وتشغيل المحطات وَفق أولويات الكفاءة الاقتصادية؛ بما يحقق أقل استهلاك ممكن للوقود، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات الاستهلاك دون انقطاع.

وأضاف المصدر أن مساهمات الطاقة المتجددة؛ خصوصًا من محطات الرياح والطاقة الشمسية، لعبت دورًا داعمًا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتًا إلى أن نسب مشاركة هذه المصادر تشهد تحسنًا تدريجيًّا على الشبكة؛ ما يخفف الضغط على محطات الوقود الأحفوري.

وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من إجراءات ترشيد الوقود ورفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع خطط التوسع في مشروعات الطاقات النظيفة وتحديث وحدات التوليد القديمة؛ بما يدعم خفض فاتورة الوقود وتحسين الأداء البيئي والاقتصادي للقطاع.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن قطاع الكهرباء مستمر في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق أمن الطاقة بأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان استدامة التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطات الكهرباء استهلاك الوقود قطاع الكهرباء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟