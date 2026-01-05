بالأرقام.. تراجع معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض ملحوظ في معدلات استهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء، موضحًا أن الاستهلاك اليومي تراجع ليصل إلى نحو 7 آلاف طن مازوت، وقرابة 80 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تحسن كفاءة تشغيل عدد من وحدات التوليد، إلى جانب زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي مقارنةً بالمازوت، فضلًا عن دخول وحدات أكثر كفاءة للخدمة خلال الفترات الماضية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على خفض معدلات الحرق واستهلاك الوقود.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على إدارة الأحمال وتشغيل المحطات وَفق أولويات الكفاءة الاقتصادية؛ بما يحقق أقل استهلاك ممكن للوقود، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات الاستهلاك دون انقطاع.

وأضاف المصدر أن مساهمات الطاقة المتجددة؛ خصوصًا من محطات الرياح والطاقة الشمسية، لعبت دورًا داعمًا في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتًا إلى أن نسب مشاركة هذه المصادر تشهد تحسنًا تدريجيًّا على الشبكة؛ ما يخفف الضغط على محطات الوقود الأحفوري.

وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من إجراءات ترشيد الوقود ورفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع خطط التوسع في مشروعات الطاقات النظيفة وتحديث وحدات التوليد القديمة؛ بما يدعم خفض فاتورة الوقود وتحسين الأداء البيئي والاقتصادي للقطاع.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن قطاع الكهرباء مستمر في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق أمن الطاقة بأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان استدامة التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.