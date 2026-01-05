تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ونجح المنتخب المصري في بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، محققًا 7 نقاط من ثلاث مباريات، بواقع انتصارين وتعادل.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى الدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

نتائج الفراعنة في دور المجموعات

بدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم تفوق على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا.

ملامح الخطة الهجومية

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني، يدرس حسام حسن إجراء تغيير مفاجئ عن المباريات الماضية، بالدفع بـ إبراهيم عادل أساسيًا، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، بجانب كل من محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن “تريزيجيه”.

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية

الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – محمد صلاح

رأس الحربة: عمر مرموش