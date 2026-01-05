بالصور- هبوط بكوبري الصاغة في الزقازيق ومحافظ الشرقية يباشر الإصلاح

من الشارع إلى المستشفى.. محافظ أسيوط يأمر بنقل مواطن بالإسعاف ويوفر له عمل

عاين المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في زيارة ميدانية عاجلة لموقع كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، هبوطًا محدودًا بالبلاطة العلوية في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

وقرر المحافظ تكليف لجنة هندسية متخصصة لإجراء معاينة فورية على الطبيعة للوقوف على أسباب الهبوط الناتج عن عدم استواء أرضية الكوبري وتهالك بعض الفواصل، ووضع الحلول الفنية العاجلة لإصلاحه.

كما كلف مدير الإدارة العامة للمرور بفتح محاور بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، بحيث تكون الحركة للقادمين من أبو حماد وفاقوس باتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة وصولًا إلى منطقة الأحرار.

وشدد المحافظ على سرعة البدء في أعمال الإصلاح مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان، مؤكدًا عدم إعادة فتح الكوبري أمام الحركة المرورية إلا بعد التأكد التام من سلامته الإنشائية.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ بشن حملة مكبرة أسفل الكوبري لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، بهدف إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية. كما كلف مدير عام المشروعات بمديرية الطرق بكشط الطبقة السطحية للكوبري وفحص طبقة الخرسانة ومعالجة العيوب وفق المعايير الفنية المعتمدة.

ووجّه محافظ الشرقية عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق بسرعة إعداد تقرير فني عاجل يحدد أسباب المشكلة بدقة، والحلول المقترحة، مع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد المحافظ أن كوبري الصاغة يُعد محورًا مروريًا حيويًا يشهد كثافات يومية، مشددًا على أهمية رفع كفاءته وتنفيذ أعمال الصيانة طبقًا للمعايير الهندسية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين.