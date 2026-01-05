وزير الداخلية: تماسك الشعب المصري الحصن المنيع لإحباط المخططات

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن تماسك الشعب المصري بوحدته وتنوعه ووطنيته كان الحصن المنيع الذي أجهض المخططات التي حاولت تفتيت نسيجه ووحدته عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير وهيئة الشرطة عن خالص مشاعر التهنئة والاعتزاز بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور الوطني للكنيسة المصرية في ترسيخ مشاعر المحبة والمودة وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ المصري زاخر بالبطولات التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية في مواجهة التحديات، والدفاع عن رفعة الوطن، لتظل مصر منارة تهدي البشرية قيم الحضارة والنماء.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتوطيد دعائم الاستقرار، مؤكدًا وعي الشعب المصري بقيمة العيش في وطن متماسك يسوده الأمن والأمان، وأهمية الدور الوطني للمؤسسة الأمنية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.

