إعلان

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

كتب : محمد أبو بكر

11:02 ص 05/01/2026

تقلب حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي حتى يوم الجمعة المقبل ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى ستتراوح نهارًا ما بين 19 و24 درجة مئوية، بينما تشهد فترات الليل تحسنًا نسبيًا في الأجواء مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة المقبلة تشهد أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: مع الاقتراب أكثر من يوم الجمعة، سيتم الكشف عن كافة تفاصيل وتأثير المنخفض الجوي بدقة.

اقرأ أيضاً:

قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر.. اليوم

وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟