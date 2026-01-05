منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي حتى يوم الجمعة المقبل ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى ستتراوح نهارًا ما بين 19 و24 درجة مئوية، بينما تشهد فترات الليل تحسنًا نسبيًا في الأجواء مع استمرار الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة المقبلة تشهد أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: مع الاقتراب أكثر من يوم الجمعة، سيتم الكشف عن كافة تفاصيل وتأثير المنخفض الجوي بدقة.

