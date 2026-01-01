صور.. إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بالقاهرة

مدبولي يجري حوارًا وديًا مع العاملين بمصنع "سيماف" ويُسطر كلمة في سجل الزوار

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إزالة ما يقارب 110 أكشاك غير مرخصة حتى الآن في إطار حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم، إلى استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة، موضحًا أن حملة إزالة الأكشاك تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، وإعادة حق المشاة في الطريق.

