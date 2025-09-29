أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بمحافظة جنوب سيناء، داخل مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لتصبح الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية التي تضم غرفة تكامل حسي مجهزة بالكامل داخل منشأة حكومية.

وتخدم الوحدة جميع الفئات العمرية من الأطفال والكبار والأسر، من خلال برامج شاملة للتخاطب، والعلاج السلوكي، والتأهيل الحسي، والتقييم النفسي، إلى جانب برامج داعمة للتواصل الأسري والإرشاد النفسي، بما يعزز قدرة المواطنين على التكيف والتعامل مع التحديات المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الوحدة صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، بعد دراسات دقيقة لاحتياجات المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في المناطق النائية والبدوية، بما يخفف الأعباء عن الأسر التي كانت تضطر للسفر لمسافات طويلة للحصول على هذه الخدمات.

وأضاف أن الوحدة قادرة على استيعاب نحو 250 جلسة علاجية وتأهيلية شهريًا، تُقدَّم بجودة تضاهي المراكز العالمية، مؤكدًا أن تصميم الوحدة بمواصفات عالمية يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأكد "السبكي"، أن إطلاق هذه الوحدة يمثل نموذجًا رائدًا يجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتمكينهم من فرص أفضل للاندماج المجتمعي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعميم التجربة على باقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة، ويضمن وصول الخدمات النوعية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والبدوية، وفق مبادئ العدالة والتكافؤ في الحصول على الخدمات الصحية.

