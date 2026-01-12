بينهم البنا وعلي وإمام.. نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية

أدى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، حلف اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الجديد.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة أداء عدد من نواب القاهرة اليمين الدستورية، من بينهم: النائب أحمد البنا، النائب أحمد علي، النائب طاهر الأزهري، النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر.

ويأتي أداء اليمين الدستورية ضمن الإجراءات البرلمانية المقررة لبدء ممارسة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية خلال دورة مجلس النواب 2026.

