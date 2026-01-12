إعلان

بينهم البنا وعلي وإمام.. نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية

كتب : أحمد الجندي

03:47 م 12/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية (3)
  • عرض 6 صورة
    نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية (5)
  • عرض 6 صورة
    نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية (4)
  • عرض 6 صورة
    نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية (6)
  • عرض 6 صورة
    نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، حلف اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الجديد.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة أداء عدد من نواب القاهرة اليمين الدستورية، من بينهم: النائب أحمد البنا، النائب أحمد علي، النائب طاهر الأزهري، النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر.

ويأتي أداء اليمين الدستورية ضمن الإجراءات البرلمانية المقررة لبدء ممارسة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية خلال دورة مجلس النواب 2026.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمين الدستورية مجلس النواب عبلة الهواري أحمد البنا عبد المنعم إمام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"
حوادث وقضايا

هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"
"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
توجيه عاجل من "الجيزة" للمواطنين خلال التقلبات الجوية
أخبار مصر

توجيه عاجل من "الجيزة" للمواطنين خلال التقلبات الجوية
فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026
الموضة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026

"جايالك بسرعة يا روحي".. والدة أحمد عبدالحميد تنعى حفيدتها
زووم

"جايالك بسرعة يا روحي".. والدة أحمد عبدالحميد تنعى حفيدتها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة