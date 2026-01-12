إعلان

المستشار هشام بدوي يترشح لرئاسة مجلس النواب الجديد

كتب : محمد أبو بكر

03:44 م 12/01/2026

هشام بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترشح المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمنصب رئيس مجلس النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

ويتمتع المستشار هشام بدوي بسيرة قضائية حافلة، بدأ مسيرته في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، حيث تولى مهام بالغة الأهمية تتعلق بحماية الأمن القومي.

وشغل بدوي عدة مناصب قيادية بارزة خلال مسيرته، من بينها: نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقرار الجمهوري رقم 451 لسنة 2015، ورئيس الجهاز نفسه، ومساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام بدوي مجلس النواب الجديد الفصل التشريعي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟
زووم

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف
زووم

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف
بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"
حوادث وقضايا

هتك عرض طفلة بعد رفض الأب الزواج.. السجن 15 عاما لسائق "عزبة المفتي"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة