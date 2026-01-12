المستشار هشام بدوي يترشح لرئاسة مجلس النواب الجديد

ترشح المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمنصب رئيس مجلس النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

ويتمتع المستشار هشام بدوي بسيرة قضائية حافلة، بدأ مسيرته في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، حيث تولى مهام بالغة الأهمية تتعلق بحماية الأمن القومي.

وشغل بدوي عدة مناصب قيادية بارزة خلال مسيرته، من بينها: نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقرار الجمهوري رقم 451 لسنة 2015، ورئيس الجهاز نفسه، ومساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، ورئيس محكمة استئناف القاهرة.