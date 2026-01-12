صور.. الرمال والأتربة تسيطر على سماء القاهرة

تصوير- علاء أحمد:

بدأت الرياح المثيرة للرمال والأتربة في السيطرة على سماء محافظة القاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي تأثير الرمال المثارة والأتربة على أجواء مدينة نصر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، من نشاط رياح قوي، محملة بالرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

