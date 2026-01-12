إعلان

صور.. الرمال والأتربة تسيطر على سماء القاهرة

كتب : محمد نصار

03:06 م 12/01/2026
تصوير- علاء أحمد:

بدأت الرياح المثيرة للرمال والأتربة في السيطرة على سماء محافظة القاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي تأثير الرمال المثارة والأتربة على أجواء مدينة نصر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، من نشاط رياح قوي، محملة بالرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الرمال الأتربة الرياح هيئة الأرصاد الجوية

