سحب منخفضة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"التضامن": تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية للأسر بالمناطق المطورة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من السبت 27 سبتمبر حتى الأربعاء 1 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء والتي تعمل على تلطيف الأجواء.