"مصر في الصدارة".. 12 لقبا بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، منافسة قوية بين 4 منتخبات، سبق لهم جميعا التتويج باللقب من قبل، في مقدمتهم منتخب مصر، الذي يعد المنتخب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

عدد ألقاب كل منتخب تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

1- مصر، 7 ألقاب، "1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010".

2- نيجيريا، 3 ألقاب، "1980، 1994، 2013".

3- المغرب، لقب وحيد، 1976

4- السنغال، لقب وحيد، 2022

