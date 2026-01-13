مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

جميع المباريات

إعلان

"مصر في الصدارة".. 12 لقبا بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

07:21 م 13/01/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مباراة منتخب مصر والسنغال
  • عرض 24 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 24 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 24 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 24 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 24 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 24 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 24 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (5) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    لمغرب وتنزانيا (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    لمغرب وتنزانيا (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    لاعبي السنغال (11)
  • عرض 24 صورة
    لاعبي السنغال (8)
  • عرض 24 صورة
    في الجيب.. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر (3)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الجزائر ونيجيريا (12) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الجزائر ونيجيريا (13) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الجزائر ونيجيريا (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الجزائر ونيجيريا (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    الجزائر ونيجيريا (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يلاقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، منافسة قوية بين 4 منتخبات، سبق لهم جميعا التتويج باللقب من قبل، في مقدمتهم منتخب مصر، الذي يعد المنتخب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

عدد ألقاب كل منتخب تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

1- مصر، 7 ألقاب، "1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010".

2- نيجيريا، 3 ألقاب، "1980، 1994، 2013".

3- المغرب، لقب وحيد، 1976

4- السنغال، لقب وحيد، 2022

أقرأ أيضًا:

رسميا.. الأهلي يعلن انتقال محمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري

"هتوحشوني جدًا".. أفشة يودع الأهلي وجماهيره برسالة مؤثرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال نيجيريا والمغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صقيع وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء
أخبار مصر

صقيع وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء
شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
زووم

آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
سفيان رحيمي يتحدث عن مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

سفيان رحيمي يتحدث عن مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حوادث وقضايا

قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون