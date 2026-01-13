مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

1 0
21:30

فيردر بريمن

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة السنغال

كتب - يوسف محمد:

09:04 م 13/01/2026
حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تفقد ملعب مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال، المقرر إقامتها غدا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام السنغال غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي، كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني بيير أتشو.

وتعيد مباراة منتخب مصر والسنغال غدا الأربعاء، إلى الأذهان المباراة التي جمعت بين المنتخبين في نهائي البطولة في نسخة 2021 والتي انتهت لصالح أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

سفيان رحيمي يتحدث عن مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر والسنغال منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال

أخبار كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

