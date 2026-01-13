"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة

القاهرة - أ ش أ:

حذر مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق من "تريند" جديد يعرف باسم "كوباية الشاي"، يتم خلاله سكب مياه أو سوائل ساخنة على أيدي شخصين أثناء إمساكهما بها بدعوى اختبار القدرة على التحمل أو التعبير عن مشاعر الارتباط، مؤكدا أن التعرض للسوائل الساخنة، حتى لفترات قصيرة، قد يؤدي إلى حروق بالغة يصعب علاجها لاحقًا، وقد تخلّف مضاعفات صحية خطيرة.

وقال "أهل مصر" - في بيان، اليوم الثلاثاء - "إنه استنادًا إلى الخبرات اليومية في استقبال وعلاج حالات الحروق، فإن الحروق الناتجة عن السوائل الساخنة تُعد من أخطر أنواع الحروق، لما قد تسببه من تلف عميق في الجلد والأنسجة والتهابات حادة، فضلًا عن احتمالية انتقال العدوى إلى مجرى الدم، وهو ما قد يتطور إلى تسمم دموي يُعد من أخطر المضاعفات، وقد يصل إلى الوفاة في حال تأخر التدخل الطبي أو التعامل غير السليم مع الإصابة".

وأشار المستشفى إلى أن نسبة كبيرة من الحالات التي تستقبلها يوميًا ترجع إلى التعرض للمياه أو السوائل الساخنة، مؤكدا أن العديد من هذه الإصابات تبدأ بشكل محدود ثم تتدهور حالتها نتيجة الإهمال أو اللجوء إلى ممارسات علاجية خاطئة.

وشدد "أهل مصر" على أن الحروق ليست وسيلة للترفيه أو التحدي، وأن الترويج لمثل هذه التريندات يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة مع سهولة تقليدها من قبل الأطفال والمراهقين.

وكان قد انتشر خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي تريند جديد يعرف باسم "كوباية الشاي"، يتضمن القيام بسكب مياه أو سوائل ساخنة على أيدي شخصين أثناء إمساكهما بها، بدعوى اختبار القدرة على التحمل أو التعبير عن مشاعر الارتباط، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين المتخصصين في المجال الطبي.