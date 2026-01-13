وزيرة التنمية المحلية تهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا للنواب

تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس في الجلسة الافتتاحية التي عقدت أمس الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة .

وأعربت الوزيرة، عن خالص تمنيتها له بدوام التوفيق والسداد في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، استنادًا لخبراته ومسيرته القانونية والوطنية الكبيرة.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية، في ذات السياق، بخالص التهنئة لكل من: الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنية لهما كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهما البرلمانية.

ولفتت "عوض"، إلى أن مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية المصرية وشريكا أساسيًا في دعم جهود الدولة التنموية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد وجميع اللجان النوعية بالمجلس، مشيرةً إلى أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

