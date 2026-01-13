إعلان

"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين

كتب : محمود الطوخي

09:29 م 13/01/2026

دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على سؤال بشأن حديثه عن مساعدة في الطريق إلى إيران، الثلاثاء، قائلا "ستكتشفون ذلك".

وأشار ترامب، إلى أنه لم يتمكن أحد من أن يقدم له رقما دقيقا لعدد المتظاهرين الذين قتلوا في إيران، موضحا أنه سمع أرقاما مختلفة عن عدد المتظاهرين القتلى في إيران وكلها تشير إلى أن العدد كبير.

وأضاف ترامب: "سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران ومن المحتمل أن نعرف ذلك خلال 24 ساعة"، مشيرا إلى أنه مهما كان عدد المتظاهرين القتلى في إيران فإنه كبير جدا.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية التي كانت عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قدرات إيران النووية كانت تمثل كارثة و"قد قضينا عليها".

وأكد ترامب، على أنه لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير قدرات إيران النووية، مضيفا "قتلنا سليماني والبغدادي ودمرنا القدرات النووية الإيرانية دون أخطاء ونريد أن نحافظ على هذا النسق".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا ترامب المتظاهرين في إيران إلى الاستمرار في الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم"، قائلا "استمروا.. المساعدة في الطريق".

وأكد ترامب في رسالة نشرها على حسابه بتروث سوشيال، أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين".

وقال ترامب إن المسؤولين المتورطين في قتل المتظاهرين سيدفعون ثمنًا باهظًا، مطالبًا بحفظ أسمائهم.

