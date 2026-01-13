"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين بمعدلاتها الطبيعية، مشددًا على عدم تأثرها نهائيًا بحادث جنوح سفينة البضائع العامة "FENER" الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي تماماً بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، وتحديداً على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وكشف رئيس الهيئة التفاصيل الكاملة للواقعة، موضحاً أن السفينة كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح من ميناء شرق بورسعيد، وعقب مغادرتها الميناء واجهت سوءًا في الأحوال الجوية، مما دفع الربان لطلب الانتظار في منطقة "المخطاف" ببورسعيد لحين تحسن الطقس، إلا أن السفينة أرسلت إخطارًا لفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة يفيد بوجود فتحة في أحد العنابر تسببت في دخول المياه إلى بدن السفينة.

قرار إنقاذ إجباري

واضطر ربان السفينة، في إجراء احترازي سريع قبل وصول فرق الإنقاذ، إلى التحرك جنوب منطقة الانتظار للقيام بعملية "شحط" متعمدة للسفينة خوفًا من غرقها الكامل في المياه العميقة، وهو القرار الذي تزامن مع تأكيدات رسمية بأن السفينة يبلغ طولها 122 مترًا، وغاطسها 3.5 مترًا، بحمولة إجمالية تصل إلى 4 آلاف طن.

وأشار الفريق "ربيع" إلى أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع الموقف عن كثب، ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية لإدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي، مؤكدًا جاهزية الهيئة الكاملة لتقديم كافة المساعدات اللازمة إذا تطلب الأمر، بالاعتماد على منظومتها المتكاملة التي تضم كفاءات ملاحية ووحدات متخصصة في الإنقاذ والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته برسالة طمأنة للعالم الملاحي، مدعومة بلغة الأرقام، حيث شهدت القناة اليوم الثلاثاء عبور 35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.6 مليون طن، مما يؤكد عدم تأثر الحركة الملاحية بالحادث العارض خارج المجرى.