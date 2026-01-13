سفيان رحيمي يتحدث عن مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

"أحدهم في الدوري الإسرائيلي".. أبرز أندية لاعبي السنغال قبل مواجهة منتخب

تحدث سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب، عن مباراة منتخب بلاده المنتظرة أمام نيجيريا غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب نيجيريا غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال رحيمي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حضرنا لمباراة نيجيريا بشكل كبير، أي لاعب يتمنى أن يكون متواجد في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا ونعلم أن مباراة الغد ستكون قوية".

وأضاف: "سنتقاتل في الملعب ونقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، لإسعاد الشعب المغربي، الذي يساندنا بقوة منذ بداية البطولة ونتمنى أن نكون في كامل تركيزنا في هذه المباراة لتحقيق الفوز والصعود للنهائي".

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب كان قد تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب الكاميرون، بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

