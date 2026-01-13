نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات

بالصور.. "الأطباء البيطريين" توقع بروتوكولًا علميًا مع الجامعة الأمريكية

تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، طاولات البائعين بمنطقة البانوراما داخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والحفاظ على المظهر الحضاري والقيمة التاريخية للموقع.

وشملت الجولة، وفقًا للبيان، متابعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمل البائعين وعدم التعدي على المسارات المخصصة للزائرين، بما يسهم في إتاحة تجربة سياحية متميزة للزوار والحفاظ على الطابع الأثري والسياحي للموقع.

وكلفت نائب محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام الكامل بالتصميمات المعتمدة لطاولات البائعين ومنع أي تجاوزات أو مظاهر عشوائية والتأكيد على المتابعة الدورية لضمان استدامة الانضباط داخل المنطقة الأثرية.

