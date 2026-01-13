إعلان

نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات

كتب : أحمد العش

08:39 م 13/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (4)
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (5)
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (6)
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (7)
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (2)
  • عرض 7 صورة
    نائبة محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، طاولات البائعين بمنطقة البانوراما داخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والحفاظ على المظهر الحضاري والقيمة التاريخية للموقع.

وشملت الجولة، وفقًا للبيان، متابعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمل البائعين وعدم التعدي على المسارات المخصصة للزائرين، بما يسهم في إتاحة تجربة سياحية متميزة للزوار والحفاظ على الطابع الأثري والسياحي للموقع.

وكلفت نائب محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام الكامل بالتصميمات المعتمدة لطاولات البائعين ومنع أي تجاوزات أو مظاهر عشوائية والتأكيد على المتابعة الدورية لضمان استدامة الانضباط داخل المنطقة الأثرية.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هند عبد الحليم محافظ الجيزة أهرامات الجيزة عادل النجار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخماد حريق كافيه كورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: بسبب تسرب غاز (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إخماد حريق كافيه كورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: بسبب تسرب غاز (فيديو وصور)
"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
شئون عربية و دولية

"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
زووم

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حوادث وقضايا

قتل زوجته بمكنسة والسر"120 جنيه".. الجنايات تعاقب "نقاش العمرانية" 7 سنوات
حكم مثير للجدل وهزيمة صلاح ومرموش.. ماذا قالت الصحف السنغالية عن لقاء مصر؟
رياضة عربية وعالمية

حكم مثير للجدل وهزيمة صلاح ومرموش.. ماذا قالت الصحف السنغالية عن لقاء مصر؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)