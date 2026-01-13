إعلان

أحمد موسى: لا بديل عن تسليم الإرهابيين الهاربين ومصادرة أموالهم

كتب : داليا الظنيني

09:30 م 13/01/2026

أحمد موسى

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة شهادة الوفاة الرسمية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث نجحت في تعرية مخططاتهم وكشف وجههم الحقيقي أمام المجتمع الدولي أجمع.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة المصرية سددت فاتورة باهظة جراء إرهاب هذه الجماعة التي تمثل الخطر الأكبر على أمن العالم، موضحاً أن التاريخ الإجرامي للإخوان موثق بالكامل ولا يمكن تزييفه، كما وجه التحية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لالتزامه بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية في عدة دول.

وذكر موسى، أن الولايات المتحدة تحتضن عناصر إرهابية صادرة بحقهم أحكام بالإعدام داخل مصر، مشدداً على أن دول العالم الآن أمام خيارين؛ إما الانحياز للإرهاب أو التصدي له عبر تسليم هؤلاء المجرمين للقضاء المصري.

واختتم موسى حديثه بالمطالبة بتحرك حكومي حاسم وشامل لمصادرة كافة الأموال والأصول المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتمويل نشاطاتهم التخريبية.

أحمد موسى جماعة الإخوان الإرهابية ثورة 30 يونيو برنامج على مسؤوليتي

