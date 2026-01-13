بالصور.. الآلاف يتوافدون لإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

بالصور.. "الأطباء البيطريين" توقع بروتوكولًا علميًا مع الجامعة الأمريكية

تصوير - محمود بكار:

شهد محيط مسجد السيدة زينب مساء اليوم الثلاثاء، ازدحامًا كثيفًا مع توافد آلاف المواطنين من مختلف المحافظات، احتفالًا بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وسط أجواء روحانية مميزة.

ورصدت عدسة مصراوي، امتلاء الساحات والشوارع المحيطة بالمكان بحلقات الذكر والإنشاد الديني، إلى جانب انتشار الباعة وأصحاب الحلوى والمشروبات.

ووثقت الصور لحظات تدافع العشرات من المريدين والزوار على مقام السيدة زينب، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من أعضاء الطرق الصوفية في الاحتفالات.