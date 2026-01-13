إعلان

لميس الحديدي: تصعيد ترامب ضد إيران "مناورة نفطية"

كتب : داليا الظنيني

09:28 م 13/01/2026

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت-داليا الظنيني:
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن احتدام حرب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران ليس مؤشراً حتمياً على اقتراب مواجهة عسكرية وشيكة، بل قد يندرج تحت استراتيجية الضغط القصوى لخفض أسعار النفط وإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية في أي مفاوضات مستقبلية.

وقالت الحديدي، خلال حلقة برنامجها "الصورة" عبر قناة "النهار"، إن تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقديم "مساعدات" للمتظاهرين الإيرانيين عبر منصة "تروث سوشيال" قد تبتعد عن الجانب التسليحي، مرجحة أن تكون المساعدات تقنية، كإعادة ربط الإيرانيين بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لكسر العزلة التي فرضتها السلطات هناك.

وأضافت أن التحركات الأمريكية، ومن بينها اجتماع مجلس الأمن القومي ورفع حالة التأهب في إسرائيل، تزامنت مع أحاديث إسرائيلية حول عملية عسكرية مرتقبة؛ إلا أن هذه الأجواء المشحونة قد تهدف في المقام الأول إلى ترهيب النظام الإيراني وتغيير نهجه السياسي دون الحاجة لطلقة واحدة.

وذكرت أن سلاح الاقتصاد حاضر وبقوة في جعبة ترامب، خاصة بعد إعلانه نية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على شركاء إيران التجاريين، وهو ما يعكس رغبته في تضييق الخناق مالياً على طهران بالتوازي مع التهديد الميداني.

وأوضحت أن الرؤية الاستراتيجية لترامب لا تستهدف بالضرورة "تغيير النظام"، بل تسعى لتحسين شروط التفاوض، مستغلاً نفوذه الحالي على النفط الفنزويلي، ورغبته في الوصول بأسعار الخام عالمياً إلى حدود 53 دولاراً، مع السعي لفرض السيطرة غير المباشرة على المقدرات النفطية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي إيران الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخماد حريق كافيه كورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: بسبب تسرب غاز (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

إخماد حريق كافيه كورنيش الإسكندرية.. والمعاينة: بسبب تسرب غاز (فيديو وصور)
نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
زووم

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
شئون عربية و دولية

"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال تطبيق المرحلة الأولى وفتح معبر رفح
شئون عربية و دولية

وفد حماس يصل القاهرة لبحث استكمال تطبيق المرحلة الأولى وفتح معبر رفح
ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)
علاقات

ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)