صقيع وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، يوم غدٍ الأربعاء 14 يناير 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة"، خلال بيانها، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة ليلًا، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وكشفت "الأرصاد"، عن درجات الحرارة المتوقعة، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى نحو 17 درجة مئوية، وصغرى تقارب 11 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى تصل إلى 21 درجة وصغرى نحو 9 درجات، وفي شمال الصعيد تسجل درجات الحرارة عظمى تبلغ 18 درجة وصغرى 11 درجة، في حين تشهد جنوب الصعيد طقسًا أكثر اعتدالًا نهارًا بعظمى تصل إلى 21 درجة وصغرى تقارب 9 درجات.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 3 حتى 10 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، إضافة إلى بعض مناطق وسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

ونبهت الهيئة، إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر؛ إذ تتراوح سرعة الرياح على البحر المتوسط بين 40 و60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، بينما تتراوح سرعة الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس بين 50 و60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع المتابعة المستمرة لأي مستجدات، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة ومتمنية السلامة للجميع.

