شهدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تأهيل الطبيب البيطري المصري وفقًا للمعايير الدولية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، عدد من قيادات النقابة ومسؤولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجانبين.

ويستهدف البروتوكول تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للأطباء البيطريين وطلاب كليات الطب البيطري، بشهادات معتمدة دوليًا وتكلفة مدعومة، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وفتح آفاق أوسع أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي.

وتضمنت فعاليات التوقيع جلسات تعريفية موسعة حول البرامج المزمع تنفيذها، والتي تشمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية المتخصصة للمجال البيطري، والإعداد لاختبارات اللغة الدولية مثل: IELTS وTOEFL، إلى جانب برامج التمكين الوظيفي وريادة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية والعيادات البيطرية، وتطوير الأعمال والتسويق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المجال البيطري، فضلًا عن إدارة سلاسل الإمداد وتطوير المهارات الشخصية.

وأكد القائمون على البروتوكول أن هذا التعاون يهدف إلى دعم تحول الطبيب البيطري من مجرد ممارس مهني إلى قائد ومدير ناجح، مع إتاحة فرص تدريب نوعية بخصومات خاصة للأطباء البيطريين وأسرهم، وكذلك لطلاب كليات الطب البيطري، بما يعزز قدرتهم على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

