وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج

كتب : مصراوي

09:25 م 13/01/2026

وزير العمل محمد جبران

القاهره - أ ش أ:

عقد محمد جبران وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج لمتابعة تنظيم تشغيل العمالة المصرية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات والملاحظات التي طرحها أصحاب الشركات بشأن الإجراءات والتنظيمات المرتبطة بالعمالة، مؤكدًا أن وزارة العمل تولي هذا الملف أهمية خاصة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لإلحاق العمالة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المنظومة، ودعم الشركات الجادة.

الحاق العمالة بالخارج وزير العمل محمد جبران

