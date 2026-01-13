رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ للاحتفال بإنجازات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" خلال 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع برنامج تمويل الإسكان الشامل بمجموعة البنك الدوليّ، وكذلك الحصول على شهادة EDGE ADVANCED من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

حضر الاحتفالية ـ التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الوزارات والبنوك والجهات المعنية.

كما شارك في الاحتفالية عدد من الوزراء السابقين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وشارك أيضا شريف حمدي، مسئول العمليات الأول بالبنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات البارزة.

ولدى وصوله مقر الاحتفالية، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم توجه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسية ليشهد فعاليات الاحتفالية التي بدأت بكلمة لمي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والتي أوضحت خلالها أن السكن لم يعد حلما بعيد المنال، بل واقعا تحقق لملايين المصريين خلال 10 سنوات؛ فمنذ عام 2014 ، أطلقت الدولة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي؛ بهدف توفير سكن آمن وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت: خلال هذه السنوات، تحول هذا البرنامج من فكرة إلى أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في المنطقة، حيث كان اسم البرنامج في البداية " المليون وحدة سكنية"، لكننا نقوم حاليا بتنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ أكثر من 790 ألف وحدة سكنية منها لمحدودي الدخل وذلك بجميع المشروعات السكنية متضمنة الخدمات الأساسية، ضمن مجتمع عمراني متكامل يربط السكن بالخدمات التعليمية والصحية، والنقل، وهناك 242 ألف وحدة في مراحل التنفيذ المختلفة حاليا، كما أنه جار حاليا طرح 40 ألف وحدة ضمن آخر الإعلانات التي تم تنفيذها.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم وثائقي عما تم تحقيقه خلال 10 سنوات من برنامج الإسكان الاجتماعي، تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تناول بداية تنفيذ البرنامج، وحتى الآن، ومقتطفات من آراء المواطنين حول حصولهم على وحدات سكنية بشروط ميسرة، وكذلك التحدث عن دور البنك الدولي في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة ضمن البرنامج، كما تطرق الفيلم الوثائقي إلى برنامج الإسكان الأخضر.

وتحدث المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، من خلال كلمة ألقاها خلال الفعاليات رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والوزراء والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والمسئولين الحضور، ثم أشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعاونت في العديد من المشروعات من خلال دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في برامج دعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، كما قدمت المؤسسة خبراتها واستشاراتها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات المصرية.

وأضاف أن المؤسسة قامت بدور كبير في مجال دعم مجال الطاقة المتجددة، وكذلك برنامج التمويل العقاري، ومجال الإسكان الأخضر، مؤكدا أنه من خلال التعاون مع البرنامج والحكومة المصرية استطعنا أن نوفر بيئة مواتية من أجل الشركاء، وذلك من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع خطط وسياسات للحوافز الخاصة في مجال البناء والتشييد.

وأضاف "سيلا": يقود صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي نهجًا مبتكرًا لتوفير مساكن بتكلفة اقتصادية ومستدامة وصديقة للبيئة للمواطنين في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام مصر بالنمو الشامل وحسن إدارة الموارد البيئية، وبينما نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبرنامج الإسكان الاجتماعي في مصر، تفخر مؤسسة التمويل الدولية بمنح شهادة EDGE Advanced لتصميم أكثر من 14 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والتي من شأنها ـ عند تنفيذها ـ إرساء معيار جديد لكفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وقدرة على الصمود لمصر والمنطقة.

وعقب انتهائه من إلقاء كلمته، ألقى شريف حمدي، مسئول العمليات الأول بالبنك الدولي، كلمة أيضا خلال فعاليات الاحتفالية رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي وممثلي القطاع الخاص، معبرا عن سعادته في المشاركة في هذه الاحتفالية بمرور 10 سنوات على المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، والذي وصفه بأنه برنامج رائد أسهم في توفير السكن اللائق والكريم لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية.

وخلال كلمته، تقدم حمدي بخالص التهنئة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، على سلسلة النجاحات التي تحققت خلال عقد كامل، والتي تم خلالها إرساء رؤية طويلة الأجل والإطار القانوني والمؤسسي، من خلال الجهات والأجهزة المعنية لتنفيذ هذا البرنامج.

وأشار إلى أن مبادرة " سكن كل المصريين" تحظى بدعم كبير من برنامج البنك الدولي للتمويل الشامل للإسكان؛ حيث ساهم البنك الدولي تحت قيادة الحكومة المصرية في دعم هذا الجهد الوطني، عبر توفير التمويل طويل الأجل والخبرات الفنية اللازمة، والمعرفة العالمية؛ بهدف بناء منظومة مستدامة قادرة على التطور والاستمرار.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي احتوى على عدد من مداخلات مسئولين ببرنامج الإسكان الاجتماعي الشامل والبناء الأخضر، حيث قال "ستيفان غيمبيرت"، مدير إدارة البنك الدولي لشئون مصر وجيبوتي واليمن: "قبل عشرة أعوام، اتخذت مصر خطوة جريئة لتوفير السكن اللائق للأسر منخفضة الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي. ونحن فخورون بالشراكة مع مصر على مدار العقد الماضي للمساهمة في هذا الجهد من خلال تعزيز المؤسسات، وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري، ودعم المساواة بين الجنسين؛ إذ يتماشى هذا مع استراتيجيتنا والتزامنا بمساعدة الأسر المصرية على الحصول على سكن لائق وميسور الكلفة."

فيما قال "لويك شيكيير"، كبير المستشارين الفنيين بإدارة التمويل والتنافسية بمجموعة البنك الدولي: خلال العقد الماضي، رسّخت مصر مكانتها كنموذج رائد في توسيع إتاحة السكن الميسر من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث وفّرت مسارًا مستدامًا لتملك المساكن للأسر منخفضة الدخل، عبر الجمع بين منظومة دعم نقدي موجّه وتطوير سوق التمويل العقاري. ويفخر البنك الدولي بمرافقته لهذه المسيرة كشريك رئيسي، من خلال دعم تصميم وتنفيذ برنامج أصبحت نتائجه اليوم تجسيدًا واضحًا لنجاحه وأثره .

وأضاف: أُنشئ الصندوق في توقيت بالغ الأهمية، عقب إقرار قانون التمويل العقاري، في خطوة محورية جاءت ثمرةً للتعاون بين مؤسسات الدولة والدعم القوى من الجهات الرقابية المالية في مصر، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس، إلى جانب إرساء الأسس لنظام تمويل إسكان أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف "شيكيير": ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل السكن الميسر أحد التحديات العالمية المستمرة، وانطلاقًا من التقدم المُتحقق، تبرز أهمية مواصلة الجهود لحشد دور الأسواق الخاصة إلى جانب الدعم العام، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الميسر، وتطوير حلول الإسكان الإيجاري، وتوسيع نطاق التمويل السكني الشامل للعاملين في القطاع غير الرسمي. ويؤكد البنك الدولي التزامه الراسخ بمواصلة هذا التعاون ودعم مسيرة مصر نحو منظومة إسكان أكثر شمولًا واستدامة

وخلال الفعاليات، ألقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة أكد خلالها أن ملف الإسكان كان ـ ولا يزال ـ أحد أهم الملفات ذات الأولوية القصوى للدولة؛ لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري.

وفي هذا الإطار، قال الوزير: وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها التابعة، يهدف إلى توفير نحو 2 مليون وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 148 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة عبرت خلالها عن سعادته اليوم بالاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج التمويل الشامل للإسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أبرز وأهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا منه بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيسي.

وقالت المشاط: تعد المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين" من البرامج الرئيسية، التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري، كما يعد أداة رئيسية لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة.

وعقب انتهاء كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمت دعوة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسلم شهادة EDGE Advanced – Preliminary Certificate، وهي مرحلة اعتماد متقدمة ضمن نظام EDGE التابع لمجموعة البنك الدولي World Bank Group))، والمتخصص في تقييم المباني الخضراء من حيث كفاءة الموارد والاستدامة البيئية، وقد سلم الشهادة السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

واختتمت الاحتفالية بكلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر فيها بكلمات ارتجالية عن سعادته بهذه الاحتفالية.