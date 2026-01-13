إعلان

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. إطلاق تطبيق ذكي من إدارة المتطوعين

كتب- محمد لطفي:

09:09 م 13/01/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة عن استحداث تطبيق موبايل ذكي يهدف إلى تيسير زيارة الجمهور وتنظيم الجهود الميدانية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن مبادرات برنامج «أنا متطوع».

ويُعد التطبيق منصة رقمية متكاملة توفّر للزوار مجموعة من الخدمات الذكية، من بينها خريطة تفاعلية لدور النشر، وإمكانية البحث عن عناوين الكتب ومعرفة أماكن الناشرين، إلى جانب عرض أجندة الفعاليات والأنشطة الثقافية اليومية.

كما يتيح التطبيق تحديد أماكن تمركز المتطوعين ومكاتب الاستعلامات، وتقديم تنبيهات لتجنّب مناطق الازدحام، خاصة عند بوابات الدخول.

وعلى صعيد الدعم الميداني، يوفّر التطبيق آلية مباشرة لطلب مساعدة المتطوعين، والإبلاغ عن المشكلات أو حالات الطوارئ، وطلب الإسعاف، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الأمان والتنظيم داخل المعرض.

ويأتي إطلاق التطبيق استجابةً للزيادة المتواصلة في أعداد زوار المعرض خلال السنوات الأخيرة، وحرصًا على توظيف الحلول الرقمية الحديثة في دعم العمل التطوعي، وتعزيز كفاءة المتطوعين باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية لنجاح المعرض.

وأكد مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة ومؤسس برنامج «أنا متطوع» بمعرض الكتاب، أن التطبيق يمثّل خطوة نوعية نحو رقمنة تجربة معرض الكتاب، وتحويل روح العمل التطوعي إلى منظومة ذكية متكاملة، تسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وتنظيمًا وإنسانية لملايين الزوار.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أنا متطوع

