تشكيل لجان مشتركة بالجيزة لمتابعة تنفيذ حلول مشاكل المواطنين

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة، البدرشين، والعياط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من الشكاوى، أبرزها شكوى مواطن بحي العجوزة بشأن الأسانسير الجاري إنشاؤه بالعقار، والذي يعيق مدخل شقتين بالدور الأرضي.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع المكتب الهندسي لإعادة المعاينة على أرض الواقع، وعرض تقرير مفصل بالإجراءات المتخذة للحفاظ على حقوق الملاك.

وناقش محافظ الجيزة، شكوى سكان أحد العقارات في حي الهرم، تحديدًا بمنطقة اللبيني بسبب تصدعات بالعقار نتيجة ميل العقار المجاور وتجاوزه قيود الارتفاع بالمخالفة للترخيص.

وأمر "النجار"، رئيس حي الهرم بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار الهندسي اللازم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وحي الهرم والمكتب الهندسي والشؤون القانونية بالمحافظة، لمراجعة تراخيص العقارين واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة خلال 48 ساعة، حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

وتلقى المحافظ، شكوى من أحد المواطنين في منطقة أول فيصل، حي بولاق الدكرور، بشأن مطبخ نشاط كشري يعمل بدون ترخيص ولا يلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتبين بالمعاينة أن المطبخ يدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، وتحرير محضر مخالفة بيئية، فيما وجه المحافظ رئيس حي بولاق بالمتابعة المستمرة وعدم السماح بممارسة النشاط إلا بعد توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات الترخيص.

وتضرر أحد المواطنين بقرية برنشت التابعة لمركز ومدينة العياط، نتيجة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحفر بئر تخزين بعمق 18 مترًا، ما تسبب في تصدع جدران المنازل المحيطة.

وأكد عادل النجار، أنه تم عرض العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بإلزام الشركة المنفذة بأعمال الترميم على نفقتها الخاصة، موجهًا رئيس مركز ومدينة العياط بإعادة المعاينة خلال 10 أيام للتأكد من سلامة العقارات وأخذ التعهدات اللازمة من الشركة لمتابعة أي مستجدات مستقبلية حتى حل المشكلة نهائيًا.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على أولوية الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، مؤكدًا أهمية تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل على أرض الواقع.

وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية، بينهم: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشيماء عرفة مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والإدارات المختصة.

