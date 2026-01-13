"أحدهم في الدوري الإسرائيلي".. أبرز أندية لاعبي السنغال قبل مواجهة منتخب

علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على الفيديو الساخر الذي قام به لاعبي المنتخب السنغالي خلال الساعات الماضية، قبل مواجهة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا.

وكان الحساب الرسمي، لمنتخب السنغال نشر فيديو أمس يظهر خلاله اللاعبين وهم يشيرون على الجيب، وهو ما تم تفسيره من قبل الكثير من المتابعين، على ثقتهم العالية في الفوز على منتخب مصر.

وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في 2017 تركنا ملعبنا، توجهنا لمدينة أخرى في الجابون لمواجهة بوركينا فاسو في قبل النهائي".

وأضاف: "كان لاعبو بوركينا ينشرون صورا كلها تباهي بالعضلات ونوع من الضغط النفسي علينا، لكننا وضعنا اسم مصر أمامنا وهزمناهم وصعدنا للنهائي".

وتابع: "أرى أن التاريخ يعيد نفسه، وكنت وقتها ضمن أسباب الفوز بركلات الترجيح، وثقتي لا حدود لها في أن الشناوي سيكون كلمة السر غدا في الفوز على السنغال، أنا أعلم شخصيته جيدا فهو قائد يظهر دائما في الموعد المناسب".

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر أمام السنغال غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

