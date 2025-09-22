نقيب الأشراف: نُجدد العهد بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع أبناء الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقرب حلول ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، داعيا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وآمن البلاد.

وقال السيد محمود الشريف، خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف، الأحد، بمقر النقابة، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يتزامن مع مرور 1500 عام على ميلاد نبي الرحمة والهدى، معلم البشرية وقائدها إلى النور، فهي مناسبة عظيمة تدعونا للتوقف والتأمل في مسيرة نبينا الكريم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فغير وجه التاريخ، وأرسى دعائم حضارة إنسانية قامت على قيم العدل والمساواة والرحمة والإحسان.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن مرور خمسة عشر قرناً على ميلاده الشريف ليس مجرد رقم في سجل التاريخ، بل هو تذكير دائم بعظمة الرسالة المحمدية، وخلود مبادئها التي لا تزال تنير طريقنا ودعوة لتجديد العهد مع سيرته العطرة، واستلهام الدروس والعبر من حياته الشريفة، التي كانت وما زالت منارة يهتدي بها كل من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة.

ونوه إلى أن الحبيب المصطفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قرآناً يمشي على الأرض،كانت أخلاقه الفاضلة هي مفتاح قلوب الناس، وبها انتشرت دعوته، وعم نورها أرجاء الأرض، و لقد دعانا إلى مكارم الأخلاق، إلى الصدق والأمانة، إلى الرحمة والتسامح، إلى العدل والإحسان، إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، وإلى كل ما هو خير وصلاح للفرد والمجتمع.

وأكد أن التحلي بهذه الأخلاق هو ضرورة ، لبناء أمة قوية متماسكة، قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التقدم والازدهار، فلنجعل من سيرته العطرة منهج حياة، ومن أخلاقه الفاضلة قدوة لنا في كل أقوالنا وأفعالنا.

وجدد نقيب الأشراف دعمه وتأييده لمبادرة صحح مفاهميك التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الشريف أن المبادرة تمثل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان، وهي مشروع وطني عظيم، تأتي في إطار خطة بناء الإنسان المصري القوي، وتعد أحد أدوات تجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري حديث يتناسب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأكد السيد الشريف أن نقابة السادة الأشراف، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن العظيم، تؤكد على دعمها الكامل والراسخ للقيادة السياسية المصرية الحكيمة، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جهوده المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والرخاء في ربوع مصرنا الحبيبة.

وشدد على أن تكاتف جميع أبناء الوطن، خلف قيادتهم الرشيدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا وطموحاتنا، فلقد أثبتت القيادة المصرية، بحكمتها وبعد نظرها، قدرتها على تجاوز الصعاب، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم.

وتابع:"إننا في نقابة السادة الأشراف، نجدد العهد بالوقوف صفاً واحداً، يداً بيد، مع قيادتنا وشعبنا، من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، مستقبل يليق بتاريخ مصر العظيم ومكانتها الرفيعة، و أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه".