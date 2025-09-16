مرحلة شديدة الدقة.. رئيس الوزراء يكشف شرط نجاة مصر من الأحداث الحالية

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية مرحلة شديدة الدقة، فقد بدأت العملية البرية من الجيش الإسرائيلي لإجبار سكان مدينة غزة على ترك المكان، وهو ما يدعو إلى التحسب لإعلاء الأمن القومي المصري والعربي خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ومواقفه مع كل قيادات العالم.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "موقف مصر ثابت، وفي كل مكان بدون مبالغة بقابل فيه أي قيادة سياسية كبيرة في العالم، يوجد احترام شديد لموقف مصر في هذه القضية تحديدًا، واحترام لموقف مصر الواضح في هذا الأمر وتأييد ودعم مصر في هذا الموضوع".

وأوضح رئيس الوزراء: "النهاردة بنعمل كدولة في خضم عالم ومنطقة شديدة السخونة والاضطراب وده ليه تداعيات على الداخل كما يتم النظر إلى التداعيات الخارجية، مهمة الإعلام بصورة كبيرة جدًا زيادة الوعي لدى المواطن المصري، والتحديات التي تواجه المواطن، واللي بتواجه مصر، مش بقول اللي بتواجه الحكومة أو النظام السياسي، لازم نحلل ونوضح إيه اللي بيحصل حوالين المواطن ونقوله خلي بالك، مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة وخريطة العالم كله، ولازم كلنا نبقى واعيين أن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل وتماسك الداخل المصري".

وتابع: "الاستقرار والتماسك الداخلي للمواطن المصري، وأن يكون واعيًا بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعارف كويس أوي طول ما البلد متماسكة ومؤسساتها بتتعاون مع بعضها، بالرغم من أننا عارفين أنه مازالت هناك تحديات ومن الوارد وجود سلبيات، وبالتالي كلنا لازم نعمل على مواجهتها، لكن يظل الشيء الوحيد المحوري لمواجهة أي محاولات للنيل منها، هو الاستقرار والتماسك الداخلي".

واختتم رئيس الوزراء، مؤكدًا: "الفترة الأخيرة في تسارع على الاستثمارات الأجنبية اللي هتيجي وتستثمر في مصر، أول كلمة بتقولها الشركات الكبيرة، مصر تتمتع باستقرار بجانب نظام واضح وقوي في هذه الدولة، فإحنا مطمئنين على استقرار هذه الدولة، ولولا هذا الموضوع - حتى بالرغم من كل تحسن المؤشرات بتاعتكم - مش هنيجي ونشتغل".

