آية عبدالله تحيي الليلة الخامسة لـ"صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر.. اليوم

06:00 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

آية عبد الله

كتب-محمد شاكر:

تنطلق فعاليات برنامج "صيف قطاع المسرح" برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا فى التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدمه وزارة الثقافة هذا العام مجانا للجمهور فى الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر المقبل.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف.

وتحيي الفنانة "آية عبد الله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفل الليلة الخامسة من البرنامج غدا الاثنين، حيث تتغنى بباقة من أغانى زمن الفن الجميل التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي .

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، فى فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى فى فعاليات البرنامج وهم: "الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.

آية عبد الله برنامج صيف قطاع المسرح المخرج خالد جلال وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
