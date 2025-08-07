إعلان

حركة تنقلات لعدد من القيادات بـ"شمال القاهرة" للكهرباء

10:40 م الخميس 07 أغسطس 2025
    حركة تنقلات لعدد من القيادات بـ''شمال القاهرة'' للكهرباء
كتبـ محمد صلاح:

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بين عدد من القيادات ومديرى عموم الشئون التجاريه بالشركة.

وتضمنت القرارات نقل المهندسة نهى محمد ابو الوفا نصر الدين رئيس قطاع التخطيط الفني لشغل وظيفة رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بقطاع الشئون الفنية.

كما تم نقل المهندسة نهى محمد عبد الوهاب عبد الله رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق لشغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط الفني بقطاع الشئون الفنية.

