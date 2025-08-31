إعلان

أجواء حارة وأمطار رعدية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

08:18 م الأحد 31 أغسطس 2025
    زحام على شواطئ الإسكندرية (6)
    زحام على شواطئ الإسكندرية (2)
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية (5)
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية
كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على اغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوقعت الهيئة وجود اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5) متر.

ورصدت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من نشطة من جنوب محافظة الوادي الجديد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
