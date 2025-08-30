كتب- محمد شاكر:

تواصل مدينة دهب بجنوب سيناء فعاليات الملتقى العربي الأول للرسم والتصوير، الذي يجمع كوكبة من الفنانين العرب لتوثيق ملامح المكان عبر أعمال فنية تعكس ثراء البيئة الطبيعية والتراثية.

الملتقى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التبادل الفني العربي وإحياء الطاقات الإبداعية.

وخلال الفعاليات، استلهم الفنانون أعمالهم من طبيعة دهب وشواطئها وشعابها المرجانية ومعالمها الأثرية.

الفنانة الإماراتية نجاة مكي اعتمدت في تجربتها على التجريد والكولاج، مؤكدة أن ألوان البحر والشعب المرجانية وفرت لها مادة بصرية ثرية.

بينما رأى د. عماد أبو زيد، أستاذ النقد والتذوق الفني بجامعة حلوان، في البحر عالماً مفتوحاً للإلهام قد يضاف إليه لاحقاً تأثير زيارة المواقع الأثرية.

الفنانة الفلسطينية ريما المزين قدمت لوحتين استوحت فيهما روحانية دير سانت كاترين، مع تقنيات تمنح أعمالها طابعاً تاريخياً.

أما الفنانة السعودية علا حجازي فأطلقت عملاً جديداً بعنوان طريق إلى دهب ضمن مشروعها "حكايات المدن"، معبّرة فيه عن رمزية الجبال والبيوت البيضاء كلغة للسلام.

من جانبها، أشارت د. أمل نصر، أستاذ الفنون الجميلة بالإسكندرية، إلى نيتها إدماج الموتيفات القبطية في بورتريهات تستلهم أيقونات دير سانت كاترين.

ويشارك في الملتقى فنانون من السعودية، سوريا، لبنان، عمان، الأردن، تونس، الجزائر، فلسطين، ليبيا، الإمارات، العراق، ومصر، تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والقوميسير العام د. إسلام الهواري.

وتُعرض الأعمال المنتجة في معرض شامل بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية يوم 4 سبتمبر المقبل، في ختام الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة فيفيان البتانوني.

