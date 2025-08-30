الثقافة تختتم مهرجان "ليالينا في العلمين" بسهرة فنية مميزة

كتب- محمد شاكر:

أسدل الستار في مدينة العلمين الجديدة على فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي نظمته وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس شريف الشربيني، وإشراف المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين والمهندسة رانيا فائق منسق الفعاليات بالوزارة. وجاء الختام بعد أسابيع حافلة بالعروض الفنية والأنشطة الثقافية المتنوعة.

وخلال كلمته، وجّه وزير الثقافة الشكر للفرق المشاركة والقائمين على التنظيم، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن نجاح المهرجان وخروجه بصورة تليق بالجمهور. كما أعرب عن تقديره لوزارة الإسكان وجهاز مدينة العلمين على الدعم والتعاون الذي مكّن من إتاحة الفعاليات في أجواء آمنة وراقية.

وأكد الوزير أن المهرجان يجسد توجه الدولة نحو جعل الثقافة والفنون جزءًا أصيلًا من مكونات المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى نشر الفنون الرفيعة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وإتاحة الأنشطة الثقافية لجميع الفئات خاصة في المجتمعات العمرانية الناشئة.

وعلى الممشى السياحي، قدّمت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عروضًا جذبت الحضور، حيث افتتحت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان بفقرات من الفلكلور السكندري، تبعها عرض مبهر للتنورة، ثم قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية رقصة "الدحية" البدوية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أما على المسرح الروماني، فقدّم مسرح القاهرة للعرائس عرض "ذات والرداء الأحمر" في معالجة معاصرة للقصة الشهيرة، من تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، وبمشاركة صوتية لعدد من النجوم منهم: إسعاد يونس، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، وعمرو رمزي، مع موسيقى وألحان هاني شنودة. وتناول العرض علاقة الأطفال بالتكنولوجيا ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار فني مبهج.

كما جسدت فرقة العريش بقيادة سامح الكاشف ملامح الفلكلور السيناوي الأصيل بلوحات تراثية مثل "رجال سيناء"، و"المهباش"، و"الفرح العرايشي"، إلى جانب فقرات غنائية للفنانين غريب مؤمن وأحمد حسن.

واختُتمت الفعاليات مع عرض فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، التي قدمت باقة من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور المصري بمختلف ألوانه، بينها: "أيووه إسكندراني"، "الفلاحي"، "النوبي"، "البمبوطية"، "الصعيدي"، و"حلاوة شمسنا"، إلى جانب فقرة التنورة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.