وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل إعلان "مصر العليا للكهرباء"

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة الشركة، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة داخل هيكل الشركة، في إطار خطط التطوير الإداري ورفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعاتها.

الوظائف القيادية المطلوبة:

تشمل الوظائف، وفق ما ورد في الإعلان، مناصب عليا في عدة مجالات؛ منها:

رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة.

مدير عام العلاقات العامة بالشركة.

مدير عام تشغيل جنوب سوهاج.

ونوه الإعلان بأن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب (على سبيل المثال هندسي للوظائف التشغيلية)، خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال العمل، مع مدة خدمة في وظائف قيادية أو ما يعادلها، وقدرة عالية على القيادة والتوجيه وتحمل المسؤولية، واجتياز برامج تدريبية واختبارات لجنة اختيار القيادات.

ويجب على المتقدمين من خارج الشركة أن يقدموا موافقة جهة عملهم على النقل في حال القبول.

آلية ومستندات التقديم:

يتم الحصول على نموذج طلب الوظيفة من مقر الشركة بالمركز الرئيسي للشركة في أسوان (السد العالي غرب- صحاري).

وأوضحت الشركة أنه يجب إرفاق التالي:

- بيان الحالة الوظيفية معتمدًا يشمل المؤهلات والتقارير والخبرات والدورات.

- صور شخصية حديثة.

- بيان بأبرز إنجازات المتقدم ومدعّم بالمستندات.

- مقابلة شخصية واجتياز لجنة الاختيار.