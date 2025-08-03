رطوبة وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الاثنين وتحذير من الشبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، سيشهد استمرار الطقس الحار على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة لتتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدلات المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يميل للحرارة ليلًا مع رطوبة مرتفعة تؤثر بشكل ملحوظ في ساعات الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س على عدد من المناطق، مما قد يثير الرمال والأتربة في جنوب البلاد وجنوب سيناء. وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعلانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية