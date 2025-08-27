كتب- محمد أبو بكر:

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية لأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024، لزيارة عدد من أبرز المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن تقليد سنوي تحرص الوزارة على استمراره، بهدف غرس قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الأثري والحضاري، إلى جانب التعريف بالدور المحوري لصناعة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وخلق جيل مدرك لتاريخ بلاده وقادر على صون تراثه.

وتضمن البرنامج السياحي للرحلة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث قام الطلاب بجولة بمركز الزوار ومعبد الوادي، وشاهدوا هرم خوفو من الخارج، وزاروا منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، واستمعوا إلى شرح مبسط عن عبقرية المصري القديم في فنون العمارة والهندسة وطريقة بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول.

كما شملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تعرف الطلاب على هذا الصرح الثقافي العملاق، واطلعوا على المقتنيات الأثرية الفريدة المعروضة باستخدام أحدث تقنيات العرض المتحفي.

واختُتم البرنامج برحلة نيلية على متن أحد البواخر السياحية، استمتع خلالها الطلاب بجمال نهر النيل وأجوائه المميزة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم وانبهارهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية، مؤكدين شعورهم بالفخر بتراث بلدهم العريق وحرصهم على توثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية.

