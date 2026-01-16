الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة نيجيريا

أول تعليق من ريبيرو بعد تعيينه مدربا لأيك السويدي

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تفقد ملعب "محمد الخامس"، الذي سيستضيف مباراة الفراعنة أمام نيجيريا غدا، في أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب "محمد الخامس" بالمغرب، مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره النيجيري غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر للفوز في مباراة الغد وحصد الميدالية البرونزية في البطولة، لمصالحة الجماهير، بعد فقدان فرصة التتويج باللقب، عقب الهزيمة في نصف النهائي على يد السنغال بهدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب مصر سبق وخاض مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا، في 5 نسخ سابقة، تمكن خلالهم من حصد الميدالية البرونزية في مناسبتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

