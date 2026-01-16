مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

جميع المباريات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

08:11 م 16/01/2026
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
    منتخب مصر (6) (1)
    منتخب مصر (2) (1)
    منتخب مصر (4) (1)
    منتخب مصر (7) (1)
    منتخب مصر (3) (1)

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تفقد ملعب "محمد الخامس"، الذي سيستضيف مباراة الفراعنة أمام نيجيريا غدا، في أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ملعب "محمد الخامس" بالمغرب، مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا، التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره النيجيري غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر للفوز في مباراة الغد وحصد الميدالية البرونزية في البطولة، لمصالحة الجماهير، بعد فقدان فرصة التتويج باللقب، عقب الهزيمة في نصف النهائي على يد السنغال بهدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب مصر سبق وخاض مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا، في 5 نسخ سابقة، تمكن خلالهم من حصد الميدالية البرونزية في مناسبتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

