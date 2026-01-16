يواصل الفنان هشام ماجد الترويج لفيلمه الجديد "برشامة" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

نشر هشام ماجد مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلاله مرتديا قناع أخفى ملامحه على طريقة المطرب تووليت وكانت رفقته الفنانة فاتن سعيد التي تشاركه بطولة الفيلم وأعادت فاتن نشر الفيديو عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "تووليت هو ده أنت".

نشر هشام ماجد بوستر الفيلم خلال الساعات الماضية، وظهر وهو مقنع داخل إحدى اللجان وكتب: "قريبا ان شاء الله".

كواليس فيلم "برشامة"

ويشارك ببطولة الفيلم كل من باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، إخراج خالد دياب.

أعمال ينتظر عرضها هشام ماجد قريبا

ينتظر الفنان هشام ماجد عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" ويشاركه البطولة الفنان شيكو والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

