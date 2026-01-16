إعلان

اللواء وليد السيسي يعلن موعد إصدار أول كتاب له في معرض القاهرة للكتاب

اللواء وليد السيسي

كتب- حسن مرسي:

أعلن اللواء وليد السيسي عن إصدار أول كتاب له تحت عنوان "ماذا تفعل لو كنت مكاني؟.. حكايات لم تنشر من قبل"، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يأتي حرصًا منه على مشاركة جمهوره قصصًا وتجارب جديدة لم يسبق نشرها من قبل.

وقال وليد السيسي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن الكتاب سيتم طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدءًا من 21 يناير الجاري، مؤكدًا أنه سيكون حاضرًا شخصيًا في الصالة رقم 1 بالمبنى الرئيسي للمعرض لتوقيع النسخ واللقاء بالجمهور.

وأضاف أنه سيسعى لاختيار يوم يتناسب مع إقبال الجمهور، مرجحًا أن يكون تواجده في يوم عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

وأوضح أن محتوى الكتاب سيجيب على العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابعون، وسيتضمن حكايات وأسرارًا من عالم مكافحة المخدرات والجريمة، بالإضافة إلى القصص الواقعية التي لاقت إعجابًا كبيرًا على منصاته، إلى جانب أحداث أخرى.

