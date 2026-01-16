إعلان

ماتشادو: أتوقع تفكك النظام الإجرامي في فنزويلا

كتب : مصراوي

10:25 م 16/01/2026

ماريا كورينا ماتشادو

وكالات
أكدت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، اليوم الجمعة، ثقتها بأن بقايا ما وصفته بـ"النظام الإجرامي" في فنزويلا ستتفكك في نهاية المطاف، مع انتقال منظم نحو انتخابات حرة، مشيرة إلى أن الطريق سيكون صعباً ومعقداً.
وقالت ماتشادو خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، بعد لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنها واثقة للغاية من أننا سنشهد انتقالاً منظماً، لكنها عملية دقيقة ومعقدة وستستغرق وقتاً لتتكشف".
ونفت ماتشادو وجود أي توتر بين شخصها والرئيس المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، مشيرة إلى أن هناك بنية إجرامية هيمنت على البلاد لسنوات ستتفكك عاجلاً أم آجلاً.

