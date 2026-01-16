إعلان

كرم جبر: تهديدات ترامب ضد إيران لكسر شوكتها.. والثمن إحراق المنطقة

كتب : حسن مرسي

10:04 م 16/01/2026

الكاتب الصحفي كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أن تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية تجاه طهران والتلويح بضربة عسكرية يهدف إلى كسر شوكة إيران وتأمين المصالح الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الثمن قد يكون إحراق المنطقة بأكملها.

وقال جبر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ على قناة "الشمس"، إن الدعاية الأمريكية تكرر سيناريو غزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي ثبت كذبها لاحقًا، وأضاف أن الهدف الحالي هو تقليم أظافر الأذرع الإيرانية في المنطقة، بدءًا من حزب الله وصولًا إلى الحوثيين وحماس.

تابع أن الضربة العسكرية لن تؤدي إلى تغيير مستقر للنظام الإيراني، مؤكدًا أن الشعوب غالبًا تتوحد خلف حكامها عند تعرض البلاد لعدوان خارجي، مشيرًا إلى غياب بديل جاهز، مما قد يؤدي إلى فوضى ميليشيات وحروب أهلية طويلة على غرار ما حدث في دول الربيع العربي.

وأشار جبر إلى أن الحرب مع إيران لن تكون نزهة، لافتًا إلى أن طهران قد تلجأ إلى «خيار شمشون» بإمطار المصالح الأمريكية ودول الجوار بالصواريخ والمسيرات، مما يحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة لا تنتهي، محذرًا من قفزة جنونية في أسعار البترول العالمية ستكون كارثية على الاقتصاد الدولي.

الصحفي كرم جبر تهديدات ترامب ضد إيران التلويح الأمريكي بضربة عسكرية ضد إيران كسر شوكة إيران وتأمين المصالح الإسرائيلية كرم جبر على قناة الشمس

