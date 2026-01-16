إعلان

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

كتب : مصراوي

07:32 م 16/01/2026

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إلى موقع حادث مصرع خمسة أشقاء داخل مسكنهم بقرية ميت عاصم، إثر تسرب غاز، وذلك لمعاينة مكان الحادث والوقوف على ملابساته.

وعاين فريق التحقيق الجثامين في موقع الواقعة، قبل نقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج، وأن تسرب الغاز من السخان أدى إلى وفاتهم اختناقًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالات وفاة داخل مسكن بقرية ميت عاصم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع استمرار فحص موقع الحادث للوقوف على الأسباب الفنية وراء تسرب الغاز.

معاينة انفجار سخان انفجار سخان غاز ميت عاصم أمن القليوبية

