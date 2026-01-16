15 صورة ترصد مران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا

"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي

اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا السبت، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، على يد منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وفي المقابل، تلقى المنتخب النيجيري الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام المغرب، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليفقد هو الآخر فرصة المنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

