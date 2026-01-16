مباريات الأمس
15 صورة ترصد مران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

09:39 م 16/01/2026
اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا السبت، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، على يد منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وفي المقابل، تلقى المنتخب النيجيري الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام المغرب، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليفقد هو الآخر فرصة المنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا

