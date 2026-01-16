محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم- صور

كتب- محمد أبو بكر:

أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم بمسجد العزيز الحكيم في منطقة المقطم، وذلك بعد افتتاح المسجد رسميًا صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وشارك في أداء الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والدينية، منهم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما حضر الصلاة كل من الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمود الشريف، نقيب الأشراف، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية الأخرى.

تلا القرآن الكريم خلال الصلاة الشيخ محمد أبو العلا، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور سيد عبد الباري، الذي استعرض خلالها الدروس والعبر المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج.

ودعا خطيب الجمعة الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية لتعزيز اللحمة الوطنية.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

اليوم.. الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله

موجة برد قوية وتحذيرات من "الشبورة والصقيع".. توقعات الطقس حتى الأربعاء