"إيجابي للفراعنة ".. رقم خاص بنهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

ساعات قليلة، تفصل جماهير القارة السمراء عن المباراة المرتقبة التى ستجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وبحسب إحصاءات شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام فأن آخر 13 مباراة نهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية حسمت إما بهدف واحد فقط أو بركلات الترجيح.

ويعد آخر نهائي فاز فيه منتخب بفارق أكثر من هدف، هو فوز مصر على جنوب أفريقيا 2-0 عام 1998.

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط المباراة النهائية بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال في نسخة 2025 من البطولة.

وتنطلق صافرة البداية يوم الأحد 18 يناير في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة beIN Sports MAX1، بينما يمكن للمشاهدين داخل المغرب متابعة المباراة مجاناً عبر البث الأرضي الرقمي لقناة الرياضية المغربية "TNT”.

وكان المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي بعد مباراة ماراثونية ضد نيجيريا، انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح 4-2.

في المقابل، بلغت السنغال المباراة النهائية بعد الفوز على مصر بهدف دون رد سجله نجم الفريق ساديو ماني.