الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا غدا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الأفريقية، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، يعاونه كلا من، زكريا برنيسي مساعد أول ومصطفى أكاركاد مساعد ثاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا كالتالي:

حكم ساحة: جلال جيد

حكم مساعد أول: زكريا برنيسي

حكم مساعد ثانٍ: مصطفى أكاركاد

حكم رابع: أويرو كاماكو

حكم مساعد احتياطي: خليل الحساني

حكم تقنية الفيديو: لحلوا بن براهيم

حكم فيديو مساعد: هيثم قيراط

حكم مساعد لتقنية الفيديو: حمزة الفارق

