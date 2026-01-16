مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

جيرونا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

0 0
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:18 م 16/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
  • عرض 15 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (25) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا غدا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الأفريقية، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، يعاونه كلا من، زكريا برنيسي مساعد أول ومصطفى أكاركاد مساعد ثاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا كالتالي:

حكم ساحة: جلال جيد

حكم مساعد أول: زكريا برنيسي

حكم مساعد ثانٍ: مصطفى أكاركاد

حكم رابع: أويرو كاماكو

حكم مساعد احتياطي: خليل الحساني

حكم تقنية الفيديو: لحلوا بن براهيم

حكم فيديو مساعد: هيثم قيراط

حكم مساعد لتقنية الفيديو: حمزة الفارق

أقرأ أيضًا:

"القادم أفضل".. لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق

"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا كأس أمم أفريقيا حكم مباراة مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
خاص| أول تعليق من أسرة الشعراوي على عرض سيارة إمام الدعاة للبيع
أخبار مصر

خاص| أول تعليق من أسرة الشعراوي على عرض سيارة إمام الدعاة للبيع

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
زووم

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة