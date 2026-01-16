الديوان الملكي يعلن خروج الملك سلمان من المستشفى

وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى بعدما أجرى فحوصات طبية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي في بيان اليوم الجمعة،"غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية".

وأكد الديوان السعودي "أن الفحوصات الطبية لخادم الحرمين كانت مطمئنة ولله الحمد.. وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".