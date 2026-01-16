إعلان

الديوان الملكي يعلن خروج الملك سلمان من المستشفى

كتب : مصراوي

10:22 م 16/01/2026

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى بعدما أجرى فحوصات طبية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي في بيان اليوم الجمعة،"غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية".

وأكد الديوان السعودي "أن الفحوصات الطبية لخادم الحرمين كانت مطمئنة ولله الحمد.. وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك سلمان بن عبدالعزيز الديوان الملكي السعودي خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض خروج الملك سلمان من المستشفى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
أخبار مصر

نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
زووم

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
داعية أزهرية: معجزة الإسراء والمعراج نافذة أمل لأهل الابتلاء وهذه دروس
أخبار

داعية أزهرية: معجزة الإسراء والمعراج نافذة أمل لأهل الابتلاء وهذه دروس
من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة